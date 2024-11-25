Судитимуть 17-річного-хлопця, який в одному з гуртожитків Хмельницького побив першокурсника

Через травми постраждалий опинився у реанімації.

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Скеровано до суду справу 17-річного юнака з Хмельницького, який сильно побив 15-річного студента у гуртожитку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Подія сталася 2 жовтня близько 23:00 години в одному з гуртожитків міста.

Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, в ході якого старший хлопець побив молодшого, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Потерпілий перебував у реанімаційному відділенні, згодом його перевели у хірургію. У нього діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, підшкірну гематому на голові, множинні садини на тілі, розрив селезінки та забій легені.

Нагадаємо, що в одному з гуртожитків Хмельницького сталася бійка між двома студентами, один з яких потрапив до лікарні з травмами. 17-річному юнакові підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Постраждалий хлопець потрапив до реанімації. Внаслідок побиття в гуртожитку йому видалили селезінку, розповідав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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