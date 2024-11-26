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Мотоцикліст, через якого в ДТП постраждала пасажирка та загинула жінка-пішохід, отримав умовне покарання

07:18, 26 листопада 2024
19-річний молодик збив літню жінку, яка переходила дорону в невстановленному місці.
Мотоцикліст, через якого в ДТП постраждала пасажирка та загинула жінка-пішохід, отримав умовне покарання
Фото: поліція
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Миргородський міськрайонний суд виніс вирок 19-річному мотоциклісту, який збив пенсіонерку, що переходила дорогу в невідведеному місці, внаслідок чого жінка померла від отриманих травм у лікарні. Пасажирка мотоцикла також зазнала травм.

У справі 541/2651/24 йдеться про те, що 27 березня 2024 року, близько 18:00, на вулиці Гоголя у Миргороді мотоцикл Geon 250, під керуванням 19-річного мешканця Миргородського району збив 75-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

Тоді постраждали пішохідка, водій та 17-річна пасажирка мотоцикла — їх госпіталізували до Миргородської лікарні для надання медичної допомоги та визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

75-річна мешканка Миргорода невдовзі померла в лікарні від отриманих травм.

Обвинувачений є студентом 3 курсу, раніше до кримінальної відповідальності не притягався. Свою провину він визнав повністю та підтвердив усі обставини, пояснив, що аварія сталася через його неуважність.

Родичі загиблої та постраждала пасажирка мотоцикла заявили, що не мають претензій до водія та просили його суворо не карати.

Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне усунення заподіяної шкоди.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Суд призначив мотоциклісту 5 років ув’язнення із позбавленням водійських прав на 2 роки. Від відбування покарання його звільнили з іспитовим строком - 2 роки.

Також він має відшкодувати майже 200 000 грн за лікування потерпілих та 8330 грн судових і експертних витрат.

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ДТП Миргород вирок

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