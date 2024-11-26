В Винницкой области депутат горсовета «заработал» на ремонте дороги более миллиона гривен

Депутату-предпринимателю объявили подозрение в завладении свыше миллиона гривен бюджетных средств во время ремонта дорог.

В Винницкой области депутата Могилев-Подольского городского совета разоблачили на завладении более 1 млн грн из бюджета во время ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, фигурант, являющийся должностным лицом и имеющий организационно-распорядительные полномочия, заключил договор подряда на ремонт дорожного покрытия с одним из управлений Могилев-Подольского городского совета.

Отмечается, что, злоупотребляя своим служебным положением, мужчина внес в официальную документацию заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, после чего подал собственноручно подписанные и заверенные печатью акты приемки выполненных строительных работ в городской совет.

В дальнейшем на расчетный счет ФЛП безосновательно было перечислено более миллиона гривен из бюджетных средств, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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