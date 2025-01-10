Счетная палата проведет финансовые аудиты ВАКС, Верховного Суда, СБУ и НАПК

В 2025 году Счетная палата проведет 57 контрольных мероприятий.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Счетная палата 19 декабря 2024 утвердила и обнародовала результаты аудита деятельности Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты с 2019 по 2024 годы. Впрочем, в 2025 году Счетная палата вновь планирует провести аудит ВАКС.

Также Счетная палата проведет аудиты в сфере оборонных закупок, в частности, по тыловому обеспечению ВСУ и закупке беспилотных систем, использованию средств на строительство фортификаций и других оборонных объектов, аудитам финансовой отчетности специального назначения, в частности по проектам, финансируемым Всемирным банком, оценка обеспечения украинских детей образованием за рубежом, аудиты гуманитарного разминирования и восстановления сельскохозяйственных земель, аудиты судов, Национальной полиции и других правоохранительных органов.

В плане работы Счетной палаты на 2025 год предусмотрено 57 контрольных мероприятий.

Цей документ розроблений відповідно до нових вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» та деяких інших законодавчих актів України» і на відміну від попередніх планів роботи охоплює всі основні завдання інституції: як аудиторську, так і іншу діяльність.

Серед цих заходів найбільше – 22, аудитів відповідності, основна мета яких – перевірка законності та доцільності використання бюджетних коштів. 18 фінансових аудитів передбачають оцінку фінансової звітності таких установ, як Служба безпеки України, ВАКС, Верховний Суд, Національна поліція, а 5 аудитів діяльності (ефективності) спрямовані на оцінку управлінських рішень органів влади.

У Рахунковій палаті зазначили, що важливою новацією Плану є те, що він містить повну інформацію про кожне завдання – назву, підставу для здійснення, а також про запланований термін виконання (а для заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) – період, протягом якого буде здійснюватися контрольний захід), відповідальних за виконання завдань.

План також охоплює внутрішні заходи, зокрема, щодо вдосконалення якості роботи Рахункової палати, стратегічного та річного планування діяльності Рахункової палати, організаційної та аналітично-інформаційної роботи.

«Ми ухвалили план роботи, який, серед іншого, відображає наші нові підходи до державного фінансового контролю. Цього року ми зосередимося на аналізі секторів, що мають стратегічне значення для країни у період війни та подальшої відбудови… Цей план є відповіддю на запит суспільства щодо відкритості Рахункової палати та її здатності реагувати на виклики сьогодення», - заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

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