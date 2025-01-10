Рахункова палата проведе фінансові аудити ВАКС, Верховного Суду, СБУ та НАЗК

У 2025 році Рахункова палата проведе 57 контрольних заходів.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Рахункова палата 19 грудня 2024 року затвердила та оприлюднила результати аудиту діяльності Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати з 2019 по 2024 роки. Втім у 2025 році Рахункова палата знов планує провести аудит ВАКС.

Також Рахункова палата проведе аудити у сфері оборонних закупівель, зокрема, щодо тилового забезпечення ЗСУ та закупівлі безпілотних систем, використання коштів на будівництво фортифікацій та інших оборонних об’єктів, аудити фінансової звітності спеціального призначення, зокрема за проектами, які фінансуються Світовим банком, оцінка забезпечення українських дітей освітою за кордоном, аудити гуманітарного розмінування та відновлення сільськогосподарських земель, аудити судів, Національної поліції та інших правоохоронних органів.

Загалом у Плані роботи Рахункової палати на 2025 рік передбачено 57 контрольних заходів.

Цей документ розроблений відповідно до нових вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» та деяких інших законодавчих актів України» і на відміну від попередніх планів роботи охоплює всі основні завдання інституції: як аудиторську, так і іншу діяльність.

Серед цих заходів найбільше – 22, аудитів відповідності, основна мета яких – перевірка законності та доцільності використання бюджетних коштів. 18 фінансових аудитів передбачають оцінку фінансової звітності таких установ, як Служба безпеки України, ВАКС, Верховний Суд, Національна поліція, а 5 аудитів діяльності (ефективності) спрямовані на оцінку управлінських рішень органів влади.

У Рахунковій палаті зазначили, що важливою новацією Плану є те, що він містить повну інформацію про кожне завдання – назву, підставу для здійснення, а також про запланований термін виконання (а для заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) – період, протягом якого буде здійснюватися контрольний захід), відповідальних за виконання завдань.

План також охоплює внутрішні заходи, зокрема, щодо вдосконалення якості роботи Рахункової палати, стратегічного та річного планування діяльності Рахункової палати, організаційної та аналітично-інформаційної роботи.

«Ми ухвалили план роботи, який, серед іншого, відображає наші нові підходи до державного фінансового контролю. Цього року ми зосередимося на аналізі секторів, що мають стратегічне значення для країни у період війни та подальшої відбудови… Цей план є відповіддю на запит суспільства щодо відкритості Рахункової палати та її здатності реагувати на виклики сьогодення», - заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

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