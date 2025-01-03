Які проблеми та цікаві нюанси в діяльності Вищого антикорупційного суду виявила Рахункова палата – результати аудиту

Скласти об’єктивну картину процесуальної діяльності ВАКС виявилося непросто.

Рахункова палата 19 грудня 2024 року затвердила та оприлюднила результати аудиту діяльності Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати з 2019 по 2024 роки.

В цілому результати Аудиту можна вважати позитивними для ВАКС та АП ВАКС, однак разом з тим була виявлена і низка проблем.

Одна з них полягає у тому, що аудиторам виявилося не так вже й просто скласти об’єктивну картину про діяльність Антикорупційного суду та його досягнення.

Справа в тому, що ВАКС, як вважає Рахункова палата, разом з НАБУ та САП відноситься до «антикорупційної інфраструктури» і розглядає специфічну категорію справ, пов’язану з топ-корупцією. Також є своя специфіка і в питаннях фінансового та матеріально-технічного забезпечення суду.

Відсутність розуміння майбутнього суду

Як зазначила Рахункова палата, хоча ВАКС та його Апеляційна палата здійснюють правосуддя вже п’ять років, однак досі відсутня Стратегія розвитку суду, яка б визначала пріоритети, стратегічні цілі та конкретні заходи їх досягнення.

Відсутність Стратегії розвитку, на думку аудиторів, «негативно впливає на раціональне планування ресурсів, а також не дає можливості ефективно визначити напрямки розвитку ВАКС у відповідності до змін, що відбуваються в суспільстві».

Фінанси ВАКС

Згідно з інформацією Рахункової палати, наразі Вищий антикорупційний суд та його Апеляційна палата фактично є найбільш забезпеченим судом України – у 2024 році показник забезпечення фінансових потреб суду досяг 99%.

При цьому фінансування Антикорупційного суду, незважаючи на ті чи інші події в країні, в цілому поступово покращувалося.

Рівень фінансових потреб ВАКС та АП ВАКС було задоволено:

у 2019 році (рік початку роботи суду) – на 86,4% від потреби

у 2020 році – на 85,2% від потреби

у 2021 році – на 85,4% від потреби

у 2022 році – на 85,2% від потреби

у 2023 році – на 95,9% від потреби

у 2024 році – на 99% від потреби

Крім того, у 2019-2024 роках ВАКС активно отримував міжнародну технічну допомогу від низки організацій, таких як Міністерство закордонних справ Данії, Міжнародна організація розвитку права (IDLO), Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США, координатор проектів ОБСЄ в Україні, Chemonics International inc. (США), USAID.

Загальна вартість отриманої допомоги - 16 млн. 011,3 тис. гривень.

Отримана ВАКС та АП ВАКС міжнародна технічна допомога переважно включає серверне обладнання, персональні комп’ютери, багатофункціональні пристрої, джерела безперебійного живлення, принтери, сканери, генератори, термінали Srarlink, відеокамери, програмне забезпечення, ліцензії тощо.

Суддівська винагорода та заробітна плата у ВАКС

Середній розмір суддівської винагороди (з урахуванням усіх норм і обмежень) у 2019-2024 роках становив:

2019 рік – 113,2 тис. гривень

2020 рік – 140,2 тис. гривень

2021 рік – 181,4 тис. гривень

2022 рік – 186,3 тис. гривень

2023 рік – 188,1 тис. гривень

2024 рік – 194,8 тис. гривень (за 9 місяців).

Зростання середнього розміру суддівської винагороди відбулось за рахунок збільшення доплати за вислугу років та виплат за рішеннями судів.

Справа у тому, що у період з квітня по серпень 2020 року діяло обмеження суддівської винагороди, встановлене ст. 29 Закону № 294 (зі змінами), яке обмежувало її розмір до 10 мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня 2020 року). Рішенням Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 це обмеження було визнане неконституційним.

Низка суддів ВАКС у минулі роки звернулися до суду з позовами про неправомірність обмежень суддівської винагороди у зв’язку з фіксацією прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді у сумі 2102 гривні – 25 осіб, а також до розміру 10 мінімальних заробітних плат (станом на 01 січня 2020 року) – 29 осіб.

Відповідно до рішень судів, що були винесені на користь позивачів, ВАКС виплатив суддівську винагороду загалом у розмірі 9 млн. 250,7 тис. грн. По роках:

2021 рік – 1 млн. 412,8 тис. гривень

2022 рік – 2 млн. 136,0 тис. гривень

2023 рік – 3 млн. 213,3 тис. гривень

2024 рік (за 9 місяців) – 2 млн. 488,6 тис. гривень.

Що стосується заробітної плати в апараті ВАКС та АП ВАКС, то тут ситуація вже не настільки позитивна – з 2019 по 2024 рік заробітна плата переважно зросла лише у керівництва апарату ВАКС та у помічників суддів.

Зокрема, зарплата помічників суддів виросла з 40,7 тис. гривень у 2020 році до 49,7 тисяч гривень на місяць у 2024 році.

Однак у секретарів судового засідання розмір заробітної плати знизився у порівнянні з 2020 роком. Якщо у 2020 році секретарі судового засідання ВАКС отримували в середньому 30,9 тис. гривень, то у 2024 році – 24,2 тис. гривень на місяць.

Вартість приміщень ВАКС та АП ВАКС

Цікаво, що в Аудиті Рахункової палати вказана вартість приміщень, в яких наразі розташовується Антикорупційний суд.

Так, вартість будівлі за адресою вул. Хрещатик 42-А (колишня головна будівля Печерського райсуду міста Києва) становить 6 млн. 929,6 тис. гривень.

А вартість приміщення, де знаходиться Апеляційна палата ВАКС (пр. Хрестовий, 4) складає 18 млн. 045,4 тис. гривень.

Вартість головного приміщення ВАКС (пр. Берестейський, 41), де колись розміщувалася банківська установа, складає 177 млн. 421,5 тис. гривень.

Проблема ефективності ВАКС та АП ВАКС

Відповідно до висновків Аудиту, схоже, що Рахункова палата не до кінця визначилася з тим, як оцінювати п’ятирічний строк процесуальної діяльності Антикорупційного суду.

Так, в Аудиті вказано, що з 2019 по 2024 роки суддями першої інстанції ВАКС розглянуто 46 439 справ, а суддями Апеляційної палати ВАКС 4 702 справи. Всього у першій та в апеляційній інстанціях ВАКС здійснюють правосуддя 37 суддів.

Згідно з Базовими показниками роботи суду та відповідно до пункту 4.1.1 Системи оцінювання роботи суду (СОРС) рівень розгляду справ нижче 84% вважається тривожним сигналом, 85–95% – насторожуючим показником, 96–102% – нейтральним, а понад 103%– передовою практикою.

Рекомендований стандарт згідно до СОРС становить 95–105%, що охоплює діапазон від нижнього рівня нейтральних показників до початкових значень передової практики.

Перша інстанція ВАКС здебільшого відповідає рекомендованому стандарту відсотка розгляду справ, тоді як показник Апеляційної палати ВАКС є насторожуючим.

Крім того, Рахункова палата зазначила, що відсоток справ і матеріалів, розгляд яких триває понад 1 рік, є одним із базових показників, що сигналізує про затримки у розгляді судових справ понад допустимий (розумний) час – пункт 4.2.2 СОРС.

Згідно з Базовими показниками роботи суду він не повинен перевищувати 2–3% і має знижуватися з часом, однак у діяльності ВАКС такої динаміки не спостерігається.

Відсоток справ і матеріалів, розгляд яких триває понад один рік, залишається високим: у першій інстанції ВАКС цей показник становить 35–49%, а в Апеляційній палаті ВАКС – 2,99–15,53%.

Стійкого зменшення цього показника наразі не відбувається.

У першій інстанції ВАКС є справи, які перебувають у провадженні понад три роки: у 2022 році таких справ нараховувалося 22, а станом на І півріччя 2024 року їх залишилося 10. Це, на думку Рахункової палати, свідчить про наявність у ВАКС проблеми з тривалістю розгляду справ.

Також Рахункова палата звернула увагу, що ВАКС не обчислює і не відображає показники скасованих і змінених рішень судами вищих інстанцій від загальної кількості постановлених рішень. Це призводить до того, що неможливо об’єктивно оцінити якість судової діяльності Антикорупційного суду, якщо враховувати саме рішення, які набули законної сили.

Разом з тим, у ВАКС є внутрішні реєстри скасованих та змінених судових рішень у кримінальних, цивільних та адміністративних справах, які містять інформацію про склад суду, який ухвалив рішення, категорію справи, в якій рішення було скасовано чи змінено, а також причини такого скасування чи зміни судом вищої інстанції.

Рахункова палата встановила, що протягом 2019 – першого півріччя 2024 року Апеляційною палатою ВАКС повністю або частково скасовано 602 рішення суду першої інстанції. За цей же період Верховний Суд скасував повністю або частково 50 рішень Апеляційної палати ВАКС.

Аудитори вважають, що не визначення у ВАКС показника відсотка скасованих та змінених рішень судами вищих інстанцій ускладнює об’єктивну оцінку судової діяльності щодо ухвалення справедливих і остаточних рішень.

Також Рахункова палата звернула увагу, що показники середньої тривалості розгляду судових справ, затверджені Вищою радою правосуддя, не використовуються при розв’язанні організаційних питань ВАКС, оскільки вони не встановлюють середнього часу, необхідного для розгляду справ тих категорій, які належать саме до підсудності ВАКС.

Разом з тим, показники середньої тривалості розгляду справ впливають на визначення рівня навантаження на суддів.

Однак рівень навантаження на суддю, як критерій завантаженості, не встановлений для суддів ВАКС, у зв’язку із чим неможливо оцінити ефективність судового процесу загалом та визначити наявність чи відсутність потреби в організаційних змінах. Невизначеність показників щодо тривалості розгляду справ також унеможливлює здійснення розрахунку вартості розгляду однієї справи.

Недосконалість «електронного суду» та програми документообігу

Рахункова палата звернула увагу, що у певній мірі на ефективність роботи ВАКС та АП ВАКС впливають проблеми з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (ЄСІТС) та програмою документообігу суду КП «Д-3».

Так, у 2023-2024 роках ВАКС неодноразово повідомляв про некоректну роботу підсистем ЄСІТС «Електронний суд» та «Відеоконференцзв’язок», зокрема, про такі проблеми:

несвоєчасна доставка або відсутність документів у електронних кабінетах учасників

некоректне відображення часу та адреси проведення судових засідань

обмеженість функціоналу «Кабінету судді» в підсистемі «Електронний суд» щодо формування запитів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб

технічні збої та непрацездатність підсистеми «Відеоконференцзв’язок»

За період роботи з 1 квітня по 10 червня 2024 року ВАКС як суд першої інстанції склав 33 акти виявлення технічного збою чи інших ознак непрацездатності підсистеми «Відеоконференцзв’язок». Також 13 актів за цей час складено в Апеляційній палаті ВАКС.

Найбільш поширені проблеми у роботі з підсистемою ЄСІТС «Відеоконференцзв’язок» полягають:

у відсутності доступу до веб-сайту https://vkz.court.gov.ua

відтворенні тестового запису

втраті відео та аудіозаписів судових засідань через технічні збої, а також неповне або часткове збереження цих даних

Стосовно КП «Д-3» у Антикорупційного суду виникли наступні претензії:

некоректна робота механізмів надсилання документів до Єдиного державного реєстру судових рішень

окремі проблеми під час повторного автоматизованого розподілу судових справ між суддями

проблеми з доступом до відеозаписів судових засідань під час фіксації засобами відеоконференцзв’язку

некоректне відображення на офіційному вебпорталі ВАКС змін місця проведення судових засідань залежно від приміщення ВАКС

надсилання документів з певних обліково-статистичних та обліково‑ інформаційних карток до кабінетів користувачів у підсистемі «Електронний суд»

При цьому, за інформацією ВАКС, у 2019–2024 роках значна кількість звернень суду до розробників комп’ютерної програми «Д-3» залишилася без належного реагування.

ВАКС та майбутнє

Відповідно до висновку Рахункової палати, у 2025 році ВАКС може зіткнутися з цілою функціональною кризою у своїй діяльності.

Справа в тому, що хоча ВККС у 2023 році й оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів АП ВАКС, разом з тим, досі невирішене питання майбутнього матеріально-технічного забезпечення нових суддів Антикорупційного суду.

Вже зараз 37 суддів та 257 працівників апарату суду працюють у трьох різних приміщеннях, два з яких є тимчасовими. При цьому усі вказані будівлі ВАКС та АП ВАКС не відповідають сучасним вимогам та нездатні забезпечити робочими місцями майбутніх 25 суддів та 127 нових працівників апарату ВАКС та АП ВАКС

«Уряд не забезпечив Суд належними приміщеннями, що створює перешкоди для виконання ним повноважень. Будівлі, в яких працюють судді та працівники апарату, не відповідають державним будівельним нормам, а проблема, що триває з 2019 року, досі залишається невирішеною, попри зростання обсягів справ і чисельності штату», - зазначено у результатах Аудиту.

З повним текстом Звіту Рахункової палати стосовно ВАКС та АП ВАКС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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