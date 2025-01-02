Новий склад Конгресу США розпочне роботу уже 3 січня

Попри підтримку обраного президента США Дональда Трампа, Майк Джонсон може втратити спікерство.

Новий склад Конгресу Сполучених Штатів 119-го скликання розпочне роботу уже завтра – 3 січня. Республіканці вперше з 2019 року отримають повний контроль над обома палатами американського Конгресу – Палатою представників і Сенатом, пише Голос Америки.

На виборах, які відбулися в листопаді, республіканці здобули контроль над Сенатом і матимуть 53 місця. Демократи та позапартійні конгресмени контролюватимуть 47 місць.

У Палаті представників республіканці зберегли більшість, отримавши 220 місць, тоді як демократи мають 215.

Як ідеться на сайті Палати представників, конгресмени в новому складі, обраному на дворічний термін, розпочнуть роботу з голосування за спікера Палати представників.

Після цього має відбутися присяга членів Конгресу та традиційне голосування за регламент i правила роботи Палати представників у новій сесії.

Члени Сенату також складуть присягу 3 січня.

Понад 60 членів Палати представників та 10 членів Сенату розпочнуть свій перший термін роботи в законодавчому органі США.

Водночас, як пише Голос Америки, попри підтримку обраного президента США Дональда Трампа, Майк Джонсон може втратити спікерство. Експерти й медіа прогнозують, що процес голосування за спікера може бути нелегким на тлі розбіжностей у Республіканській партії.

Подальше лідерство Майка Джонсона, як зазначає зокрема агенція АР, опинилось під загрозою після гострих суперечок у Конгресі щодо підтримки державного бюджету США, неухвалення якого могло б призвести до зупинки фінансування уряду перед різдвяними святами. Хоча документ таки вдалося ухвалити, політичні перипетії показали тріщини в підтримці спікера з боку його партії.

Для збереження посади спікера Джонсону знадобиться 218 голосів.

Серед головних пріоритетів у Конгресі нового скликання республіканці називають питання імміграції, безпеки кордонів, енергетичну політику, а також продовження податкових знижок із першого терміну президентства Трампа.

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