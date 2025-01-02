Практика судів
  1. У світі

Новий склад Конгресу США розпочне роботу уже 3 січня

20:59, 2 січня 2025
Попри підтримку обраного президента США Дональда Трампа, Майк Джонсон може втратити спікерство.
Новий склад Конгресу США розпочне роботу уже 3 січня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новий склад Конгресу Сполучених Штатів 119-го скликання розпочне роботу уже завтра – 3 січня. Республіканці вперше з 2019 року отримають повний контроль над обома палатами американського Конгресу – Палатою представників і Сенатом, пише Голос Америки.

На виборах, які відбулися в листопаді, республіканці здобули контроль над Сенатом і матимуть 53 місця. Демократи та позапартійні конгресмени контролюватимуть 47 місць.

У Палаті представників республіканці зберегли більшість, отримавши 220 місць, тоді як демократи мають 215.

Як ідеться на сайті Палати представників, конгресмени в новому складі, обраному на дворічний термін, розпочнуть роботу з голосування за спікера Палати представників.

Після цього має відбутися присяга членів Конгресу та традиційне голосування за регламент i правила роботи Палати представників у новій сесії.

Члени Сенату також складуть присягу 3 січня.

Понад 60 членів Палати представників та 10 членів Сенату розпочнуть свій перший термін роботи в законодавчому органі США.

Водночас, як пише Голос Америки, попри підтримку обраного президента США Дональда Трампа, Майк Джонсон може втратити спікерство. Експерти й медіа прогнозують, що процес голосування за спікера може бути нелегким на тлі розбіжностей у Республіканській партії.

Подальше лідерство Майка Джонсона, як зазначає зокрема агенція АР, опинилось під загрозою після гострих суперечок у Конгресі щодо підтримки державного бюджету США, неухвалення якого могло б призвести до зупинки фінансування уряду перед різдвяними святами. Хоча документ таки вдалося ухвалити, політичні перипетії показали тріщини в підтримці спікера з боку його партії.

Для збереження посади спікера Джонсону знадобиться 218 голосів.

Серед головних пріоритетів у Конгресі нового скликання республіканці називають питання імміграції, безпеки кордонів, енергетичну політику, а також продовження податкових знижок із першого терміну президентства Трампа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рустем Умєров анонсував перевірки командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізацію

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ – міністр оборони Умєров.

Інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад – Віталій Безгін анонсував реформу

«Зміна назви центральної садиби в межах деколонізації не призводить до автоматичної зміни назви самої громади» – у «Слузі народу» анонсували нові зміни щодо адміністративно-територіального устрою.

«Незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою» – Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду

Апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку не здійснив заходів для перекладу апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

На створення Вищого адміністративного суду потрібно буде 257,6 млн грн з бюджету

Мінюст з посиланням на ДСА навів розрахунки, скільки буде потрібно коштів з бюджету на створення Вищого адміністративного суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова