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Новый состав Конгресса США начнет работу уже 3 января

20:59, 2 января 2025
Несмотря на поддержку избранного президента США Дональда Трампа Майк Джонсон может потерять спикерство.
Новый состав Конгресса США начнет работу уже 3 января
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Новый состав Конгресса Соединенных Штатов 119-го созыва начнет работу уже завтра – 3 января. Республиканцы впервые с 2019 года получат полный контроль над двумя палатами американского Конгресса – Палатой представителей и Сенатом, пишет Голос Америки.

На состоявшихся в ноябре выборах республиканцы получили контроль над Сенатом и будут иметь 53 места. Демократы и внепартийные конгрессмены будут контролировать 47 мест.

В Палате представителей республиканцы сохранили большинство, получив 220 мест, в то время как демократы имеют 215 мест.

Как говорится на сайте Палаты представителей, конгрессмены в новом составе, избранном на двухлетний срок, начнут работу с голосования за спикера Палаты представителей.

После этого состоится присяга членов Конгресса и традиционное голосование за регламент и правила работы Палаты представителей в новой сессии.

Члены Сената также принесут присягу 3 января.

Более 60 членов Палаты представителей и 10 членов Сената начнут свой первый срок работы в законодательном органе США.

В то же время, как пишет Голос Америки, несмотря на поддержку избранного президента США Дональда Трампа Майк Джонсон может потерять спикерство. Эксперты и медиа прогнозируют, что процесс голосования за спикера может быть нелегким на фоне разногласий в Республиканской партии.

Дальнейшее лидерство Майка Джонсона, как отмечает агентство АР, оказалось под угрозой после острых споров в Конгрессе относительно поддержки государственного бюджета США, непринятие которого могло бы привести к остановке финансирования правительства перед рождественскими праздниками. Хотя документ удалось принять, политические перипетии показали трещины в поддержке спикера со стороны его партии.

Для сохранения должности спикера Джонсону понадобится 218 голосов.

Среди главных приоритетов в Конгрессе нового созыва республиканцы называют вопросы иммиграции, безопасности границ, энергетическую политику, а также продление налоговых скидок с первого срока президентства Трампа.

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США Дональд Трамп

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