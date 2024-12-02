До 28 февраля пересмотрят не только отсрочки, но и предоставленный статус критичности предприятий

Предоставленные до 1 декабря отсрочки и статус критичности предприятий будут действовать только до 28 февраля 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 22 ноября 2024 г. №1332 установил пресекательный срок для действия предоставленных ранее отсрочек.

Так, правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики до 1 декабря 2024 года, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 г.

Отсрочки, предоставленные военнообязанным средствами Портала Дия до 1 декабря, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 г.

Аннулирование указанных отсрочек производится в случае истечения срока их действия.

Но 29 ноября Правительство постановлением №1362 решило добавить еще одну норму к этому постановлению, согласно которой только до 28 февраля 2025 года будут действовать решения о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также критически важными для обеспечение потребностей армии, действующие на 1 декабря 2024 г. Как указано, они сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не дольше 28 февраля 2025 года.

Как ранее объясняли в Минцифры, если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста — руководитель при подаче списка на бронирование на портале Дия должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника до уплаты всех налогов будет не менее 20 тыс. грн. Впрочем, теперь этот зарплатный ценз не относится к государственным и коммунальным предприятиям, а также к резидентам Дія.City.

Также постановлением 1362 Кабмин установил, что предприятия, учреждения, организации, которым отменен статус критически важных в связи с невыполнением требований по начислению зарплаты не менее 20 тысяч грн, не могут быть определены критически важными раньше чем через 6 месяцев после отмены указанного статуса.

Следует отметить, что из изменений также следует, что для резидентов Дия.Сити убрали зарплатный ценз в 20 тысяч грн для бронирования.

Так, редакцией постановления №76 от 22 ноября абзацем 3 п. 8 было предусмотрено следующее.

Не подлежат бронированию военнообязанные, занимающие должности на критически важном предприятии, в критически важном учреждении, начисленная заработная плата которых в каждом месяце последнего отчетного периода (квартала) ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5 (кроме государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых больше 50 процентов акций (долей) принадлежат государству или находятся в коммунальной собственности, и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства или коммунальной собственности в которых составляет 100 процентов).

Но после внесенных 29 ноября изменений, этот абзац 3 пункта 8 звучит следующим образом.

Военнообязанным работникам критически важных предприятий, критически важных учреждений, включаемых в списки, должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и военное время, не ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5 (кроме государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству или находящихся в коммунальной собственности, и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства или коммунальной собственности в которых составляет 100 процентов, резидентов Дия.Сити).

Следовательно, для резидентов Дия.Сити предусмотрели отдельное исключение.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 22 ноября 2024 г. № 1332 поручил центральным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, областным, Киевской и Севастопольской городским. государственным администрациям (военным администрациям в случае их образования) обеспечить:

в 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления (т.е. до 10 декабря) установление критериев, по которым осуществляется определение предприятия, учреждения, организации, имеющие важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества, указанных в подпункте 4 пункта 2 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период.

в 3-месячный срок пересмотр принятых решений об определении предприятия, учреждения, организации критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Следовательно, до 28 февраля должно быть пересмотрено решение об определении предприятий критически важным.

Также мы писали, что еще одним постановлением 1361 Кабмин установил новые критерии, по которым благотворительные организации и предприятия, обеспечивающие ВСУ, смогут получить бронирование.

Автор: Наталя Мамченко

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