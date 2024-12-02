Забронировать жилищный сертификат в рамках єВідновлення теперь можно через портал Дія и ЦНАП

Жилищный сертификат действует в течение 5 лет, а при нем можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что теперь можно забронировать жилищный сертификат в рамках программы єВідновлення через портал Дія или ЦНАП. Раньше это можно было сделать только через приложение Дія.

Отмечается, что в начале октября появилась техническая возможность подавать заявления на получение жилищных сертификатов через ЦНАП и портал Дія. За это время этой опцией воспользовалось более тысячи граждан.

Обновление обеспечивает возможность получения компенсации для лиц, которые не могли воспользоваться услугой через мобильное приложение. В частности, это позволяет подавать заявления уполномоченным и законным представителям собственников разрушенного жилья, а также лицам без РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

Жилищный сертификат действует в течение 5 лет. При нем можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость.

Сведения о сертификате хранятся в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Для бронирования средств через портал Дія необходимо авторизироваться на Портале, выбрать услугу «Бронирование средств по жилищному сертификату», выбрать жилищный сертификат, по которому вы хотите забронировать средства, актуализировать контактные данные и подписать сформированное заявление электронной цифровой подписью.

После подачи заявления на бронирование, в течение 5 дней человек получает подтверждение и 30 дней для оформления сделки купли-продажи нового жилья.

Выплаты производятся в пределах имеющихся средств на специальном счете Министерства развития общин и территорий Украины. Если средства на счете исчерпаны, заявление переносится в электронную очередь на момент зачисления новых средств. Первыми в очереди будут военнослужащие, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Это приоритет, закрепленный на законодательном уровне.

За время работы программы єВідновлення было сформировано 12 тысяч жилых сертификатов, а почти 5 тысяч сертификатов уже реализовано и их владельцы переехали в новые дома.

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