Забронювати житловий сертифікат у рамках єВідновлення тепер можна через портал Дія та ЦНАП

Житловий сертифікат діє протягом 5 років, а за нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що відтепер можна забронювати житловий сертифікат у рамках програми єВідновлення через портал Дія або ЦНАП. Раніше це можна було зробити тільки через застосунок Дія.

Зазначається, що на початку жовтня з’явилась технічна можливість подавати заяви на отримання житлових сертифікатів через ЦНАП та портал Дія. За цей час цією опцією скористалося більше тисячі громадян.

Оновлення забезпечує можливість отримання компенсації для осіб, які раніше не могли скористатися послугою через мобільний застосунок. Зокрема, це дозволяє подавати заяви уповноваженим та законним представникам власників зруйнованого житла, а також особам без РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Житловий сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість.

Відомості про сертифікат зберігаються в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Для бронювання коштів через портал Дія необхідно авторизуватись на Порталі, обрати послугу «Бронювання коштів за житловим сертифікатом», обрати житловий сертифікат по якому ви хочете забронювати кошти, актуалізувати контактні дані та підписати сформовану заяву електронним цифровим підписом.

Після подання заяви на бронювання, протягом 5 днів людина отримує підтвердження та має 30 днів для оформлення угоди купівлі-продажу нового житла.

Виплати здійснюються в межах наявних коштів на спеціальному рахунку Міністерства розвитку громад та територій України. Якщо кошти на рахунку вичерпано, заява переноситься в електронну чергу до моменту зарахування нових коштів. Першими в черзі будуть військовослужбовці, особи з інвалідністю та багатодітні родини. Це пріоритет закріплений на законодавчому рівні.

За час роботи програми єВідновлення було сформовано 12 тисяч житлових сертифікатів, а майже 5 тисяч сертифікатів вже реалізовано і їх власники переїхали у нові домівки.

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