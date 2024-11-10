Як змінити реквізити картки єВідновлення — є три варіанти

Така потреба виникає тоді, коли картка була заблокована до зарахування коштів чи в реквізитах була помилка.

У Міністерстві розвитку громад і територій пояснили, як змінити реквізити картки єВідновлення.

Така потреба виникає тоді, коли картка була заблокована до зарахування коштів чи в реквізитах була помилка.

Процедура зміни реквізитів залежатиме від того, як була подана заява єВідновлення - через застосунок «Дія», портал «Дія» чи ЦНАП.

у застосунку: заявник отримує сповіщення, що платіж був відхилений банком, та одразу може змінити реквізити в застосунку.

через портал «Дія»: заявник отримує сповіщення на пошту, далі йому необхідно авторизуватись на порталі у своєму кабінеті користувача та змінити реквізити у раніше поданій заяві.

через ЦНАП: необхідно звернутися безпосередньо туди та змінити реквізити.

«Це може бути будь-який ЦНАП, а не лише той, де ви подавали заяву вперше», - зазначили у міністерстві.

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