Як змінити реквізити картки єВідновлення — є три варіанти

У Міністерстві розвитку громад і територій пояснили, як змінити реквізити картки єВідновлення.
Така потреба виникає тоді, коли картка була заблокована до зарахування коштів чи в реквізитах була помилка.
Процедура зміни реквізитів залежатиме від того, як була подана заява єВідновлення - через застосунок «Дія», портал «Дія» чи ЦНАП.
«Це може бути будь-який ЦНАП, а не лише той, де ви подавали заяву вперше», - зазначили у міністерстві.
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