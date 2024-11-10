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В Одесі судитимуть чоловіків, які зберігали вдома арсенал зброї та боєприпасів

23:29, 10 листопада 2024
У зловмисників вилучили автомат, різнокаліберні патрони, гранати, гранатомет та постріли до нього.
В Одесі судитимуть чоловіків, які зберігали вдома арсенал зброї та боєприпасів
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В Одесі судитимуть чоловіків, які незаконно зберігали вдома арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, у зловмисників вилучили автомат, різнокаліберні патрони, гранати, гранатомет та постріли до нього. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи до суду. Порушникам загрожує до семи років ув’язнення.

«Володіючи інформацією про можливу причетність 49-річного одесита до протиправної діяльності, наприкінці літа поліцейські провели за місцем його мешкання санкціонований обшук, в ході якого вилучили автомат Калашникова, 285 патронів до нього, підствольний гранатомет, 26 осколково-фугасних пострілів, корпус ручної осколкової гранати Ф-1 із запалом», — йдеться у повідомленні.

Зі слів правопорушника, заборонені предмети він нібито знайшов у лісосмузі на околиці міста та почав зберігати вдома.

Поліцейські встановили, що вилучене у фігуранта, це лише частина із знайденого арсеналу, решту  він віддав на зберігання своєму 52-річному товаришу. В будинку останнього слідчі також провели обшук, та виявили ще 128 патронів різного калібру і дві ручні осколкові гранати.

Експертиза підтвердила належність вилученого у зловмисників до категорії вогнепальної зброї та боєприпасів, що виготовлені промисловим способом, придатні до стрільби та вибуху.

Слідчі висунули обом правопорушникам обвинувачення у незаконному поводжені зі зброєю та боєприпасами за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування по справі завершено та обвинувальні акти скеровані до суду. Чоловікам  загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські зауважують: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовина особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

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