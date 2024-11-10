У Єгипті перекинувся автобус з туристами, серед постраждалих є українці — фото

Загалом у аварії постраждало понад 40 туристів з різних країн.

Фото: cairo24.com

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Поблизу міста Рас-Сідр, що на сході Єгипту, сталася аварія, в якій перекинувся автобус з туристами. Про це повідомило видання Cairo24.

Зазначається, що загалом у аварії постраждав 41 турист, серед яких є українці.

«У відділ рятувальних операцій Управління безпеки Синайського полуострова надійшло повідомлення від рятувальної поліції, в якому вказується, що в Рас-Сідр перекинувся автобус», - заявили у виданні.

Крім українців, у аварії постраждали громадяни Казахстану, Азербайджану, Єгипту та рф.

Фото: cairo24.com

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