В Египте перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть украинцы — фото

Всего в аварии пострадали более 40 туристов из разных стран.

Фото: cairo24.com

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Вблизи города Рас-Сидр на востоке Египта произошла авария, в которой опрокинулся автобус с туристами. Об этом сообщило издание Cairo24.

Отмечается, что в аварии пострадал 41 турист, среди которых есть украинцы.

«В отдел спасательных операций Управления безопасности Синайского полуострова поступило сообщение от спасательной полиции, в котором указывается, что в Рас-Сидр перевернулся автобус», - заявили в издании.

Кроме украинцев, в аварии пострадали граждане Казахстана, Азербайджана, Египта и рф.

Фото: cairo24.com

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