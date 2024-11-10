В Киеве женщина нашла гранату во время прогулки по парку, фото

В Голосеевском районе Киева женщина нашла гранату, просто прогуливаясь по парку. Об этом сообщает патрульная полиция столицы.
«На спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Голосеевском районе. Заявительница заметила вероятную гранату, прогуливаясь по парковой зоне.
Мы быстро прибыли по нужному адресу, огородили место происшествия и вызвали следователей и взрывотехников», - отметили правоохранители.
В полиции напомнили, как поступить, если обнаружили взрывоопасные предметы:
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