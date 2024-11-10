В Киеве женщина нашла гранату во время прогулки по парку, фото

Опасный предмет был обнаружен в Голосеевском районе.

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В Голосеевском районе Киева женщина нашла гранату, просто прогуливаясь по парку. Об этом сообщает патрульная полиция столицы.

«На спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Голосеевском районе. Заявительница заметила вероятную гранату, прогуливаясь по парковой зоне.

Мы быстро прибыли по нужному адресу, огородили место происшествия и вызвали следователей и взрывотехников», - отметили правоохранители.

В полиции напомнили, как поступить, если обнаружили взрывоопасные предметы:

ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

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