На Буковине мужчина хотел приобрести автомобильные шины, а отдал мошенникам 38 тысяч гривен

На Буковине мужчина хотел приобрести автомобильные шины, а потерял 38 тысяч гривен. Следователи полиции по этому факту проводят досудебное расследование. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
Так, в полицию поступило сообщение о мошенничестве от 36-летнего местного жителя.
Заявитель рассказал, что был намерен приобрести зимние шины для автомобиля, объявления о продаже которых увидел на онлайн-платформе. Связавшись с якобы продавцом, обсудили условия покупки, которые полностью устроили мужчину.
Буковинец доверился недобросовестному продавцу и перечислил 38 тысяч гривен, однако желаемый товар так и не получил.
По указанному факту следственные полиции возбудили уголовные производства, предусмотренные статьей 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Для того чтобы не попасть в ловушку к мошенникам во время онлайн-покупок, правоохранители советуют соблюдать следующие правила:
- пользуйтесь только проверенными сайтами;
- обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки, по возможности встретитесь с продавцом лично;
- не переводите средства на неизвестные счета, выбирайте услугу наложенного платежа.
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