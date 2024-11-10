Стало известно, какой размер отчислений может удерживать работодатель по заработной плате

Государственная служба по труду разъяснила, какой размер отчислений может удерживать работодатель по заработной плате.
Согласно статье 128 Кодекса законов о труде Украины, при каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных законодательством, 50% заработной платы, в частности:
Ограничения, установленные частью второй настоящей статьи, не распространяются на вычеты из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей.
В этих случаях размер вычетов из заработной платы не может превышать 70%.
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