Стало известно, какой размер отчислений может удерживать работодатель по заработной плате

При каждой выплате зарплаты общий размер всех отчислений не может превышать 20%, а в редких случаях – 50% зарплаты.

Государственная служба по труду разъяснила, какой размер отчислений может удерживать работодатель по заработной плате.

Согласно статье 128 Кодекса законов о труде Украины, при каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных законодательством, 50% заработной платы, в частности:

при взыскании алиментов;

возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, а также потерей кормильца;

возмещении ущерба, причиненного преступлением; в случае, если лица, покупающие товары в рассрочку, производят выплаты по исполнительным документам.

Ограничения, установленные частью второй настоящей статьи, не распространяются на вычеты из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей.

В этих случаях размер вычетов из заработной платы не может превышать 70%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.