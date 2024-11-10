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В США могут запретить компонент, содержащийся в популярных лекарствах против простуды

17:58, 10 ноября 2024
Фенилэфрин содержится в средствах от простуды и аллергии.
В США могут запретить компонент, содержащийся в популярных лекарствах против простуды
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В США могут запретить использование фенилэфрина, содержащегося в лекарствах против простуды. С соответствующим предложением выступило Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), передает Health.

Указывается, что запрет будет касаться только фенилэфрина в форме таблеток или капсул, а не назального спрея.

Фенилэфрин содержится в средствах от простуды и аллергии. Его используют при заложенности носа при респираторных заболеваниях, поскольку считают, что он уменьшает отек кровеносных сосудов в носовых ходах.

В то же время отмечается, что вещество не устраняет причину неприятных симптомов и не ускоряет выздоровление, а облегчает самочувствие.

Специалисты указывают, что употребление препарата может привести к возникновению побочных реакций, таких как:

  • аллергия – сыпь на коже, зуд, крапивница, отек лица, губ, языка или горла;
  • нерегулярное или учащенное сердцебиение;
  • повышение АД;
  • головные боли;
  • проблемы со сном;
  • тревога, раздражительность.

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США

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