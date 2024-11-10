В США могут запретить компонент, содержащийся в популярных лекарствах против простуды

Фенилэфрин содержится в средствах от простуды и аллергии.

В США могут запретить использование фенилэфрина, содержащегося в лекарствах против простуды. С соответствующим предложением выступило Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), передает Health.

Указывается, что запрет будет касаться только фенилэфрина в форме таблеток или капсул, а не назального спрея.

Фенилэфрин содержится в средствах от простуды и аллергии. Его используют при заложенности носа при респираторных заболеваниях, поскольку считают, что он уменьшает отек кровеносных сосудов в носовых ходах.

В то же время отмечается, что вещество не устраняет причину неприятных симптомов и не ускоряет выздоровление, а облегчает самочувствие.

Специалисты указывают, что употребление препарата может привести к возникновению побочных реакций, таких как:

аллергия – сыпь на коже, зуд, крапивница, отек лица, губ, языка или горла;

нерегулярное или учащенное сердцебиение;

повышение АД;

головные боли;

проблемы со сном;

тревога, раздражительность.

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