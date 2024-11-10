У США можуть заборонити компонент, який міститься у популярних ліках проти застуди

Фенілефрин міститься у засобах від застуди та алергії.

У США можуть заборонити використання фенілефрину, який міститься у ліках проти застуди. З відповідною пропозицією виступило Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), передає Health.

Вказується, що заборона стосуватиметься лише фенілефрину у формі таблеток чи капсул, а не назального спрею.

Фенілефрин міститься у засобах від застуди та алергії. Його використовують при закладеності носа при респіраторних захворюваннях, оскільки вважають, що він зменшує набряк кровоносних судин у носових ходах.

Водночас зазначається, що речовина не усуває причину неприємних симптомів та не прискорює одужання, а лише полегшує самопочуття.

Фахівці вказують, що вживання препарату може спричинити виникнення побічних реакцій, як-от:

алергія – висип на шкірі, свербіж, кропив’янка, набряк обличчя, губ, язика або горла;

нерегулярне або прискорене серцебиття;

підвищення артеріального тиску;

головний біль;

проблеми зі сном;

тривога, роздратованість.

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