За допомогою додатку журналісти відстежили переміщення путіна та президентів Франції і США.

Фітнес-додаток Strava розкриває конфіденційну інформацію про своїх користувачів. Це з’ясувало видання Le Monde.

Розслідування показує, що людей можна ідентифікувати через використання ними програми для відстеження спортивних змагань.

Strava - це додаток, яким часто користуються бігуни чи велосипедисти. Зокрема, у 2018 році у ньому була мапа активності, яка відображає усі агреговані поїздки користувачів. Так, що товстіша і яскравіша лінія маршруту, то більше спортсменів проїхало ним.

Як пише видання, деякі агенти служб безпеки низки президентів використовують фітнес-застосунок Strava. Мова про охорону президентів Франції та США, а також путіна.

За даними Le Monde, охоронці не захищали свою активність та оприлюднили її. Тому Strava отримала доступ до даних, які можуть розкрити наявність військових баз в усьому світі або їхнє розташування та маршрути, які військові пройшли там або навколо.

Також у додатку можна ідентифікувати за іменем працівників розвідувальних служб або військових, не заходячи на анонімну мапу, а вивчаючи розміщені на Strava дії.

Зокрема, журналістам вдалось зафіксувати шістьох працівників російської федеральної служби охорони, які відповідають за безпеку путіна і мають публічні акаунти у Strava. Пересування працівників, зокрема під час професійних поїздок, можна було відстежити онлайн.

А зі служби охорони президента Франції Еммануеля Макрона вдалося ідентифікувати 12 осіб, які користуються Strava, а в Секретній службі США - 26.

Також профіль агента Секретної служби США в Strava розкрив місцезнаходження готелю у Сан-Франциско, де Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном у 2023 році. Виявилося, що до зустрічі, охоронець відправився на пробіжку, використовуючи додаток Strava.

Натомість офіс Емануеля Макрона відреагував на розслідування, заявивши, що наслідки проблем «дуже незначні та жодним чином не впливають на безпеку президента».

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