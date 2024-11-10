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Роботи за допомогою штучного інтелекту зможуть проводити операції — вчені

15:52, 10 листопада 2024
Новий підхід може допомогти хірургам покращувати результати лікування пацієнтів.
Роботи за допомогою штучного інтелекту зможуть проводити операції — вчені
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Роботи зможуть перейняти на себе певні завдання лікарів під час оперцій. У цьому їм допомагатиме штучний інтелект. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Science Robotics.

Зокрема, автори дослідження пропонують використати підхід «Покращена спритність», який може допомогти хірургам покращувати результати лікування пацієнтів. Він створений на основі останніх розробок штучного інтелекту.

Відповідно до цього підходу, роботи будуть створювати та розміщувати цифрові зображення запланованих дій на тілах пацієнтів. Хірург переглядатиме, редагуватиме та затверджуватиме порядок виконання процедури роботом.

Вказується, що лікарі все частіше використовують машини для проведення медичних завдань, але це переважно процедури, які потребують мінімального проникнення в організм людини.

Дослідники вважають, що їхній підхід зробить можливим використання роботів для накладання швів та обробки ран.

«Спритність хірурга часто відрізняє хороших хірургів від видатних. «Покращена спритність» має потенціал підняти хороших хірургів до рівня найкращих хірургів, що може підтримувати швидшу та надійнішу хірургію», – пояснили вчені.

Вказується, що підхід також може розширити можливості телехірургії, коли лікарі дистанційно допомагають у проведенні втручань.

На думку вчених, кваліфіковані медичні працівники могли би віддалено давати вказівки людині, яка на місці керує роботом.

Поки підхід не випробовують в операційних, але планують найближчим часом.

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штучний інтелект ШІ

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