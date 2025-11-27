  1. Суд інфо

ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

10:12, 27 листопада 2025
Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження суддів.
В засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 26 листопада розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

У зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Господарського суду Чернігівської області Демидової Марії Олександрівни до Господарського суду міста Києва.

До Вищої ради правосуддя Комісія внесе подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Салтівського районного суду міста Харкова Єрмак Наталії Валентинівни до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області.

Також у зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді Комісія внесе подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник Ірини Сергіївни до Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

