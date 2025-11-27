ВККС рекомендует командировать двух судей в другие суды

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представления с рекомендацией о командировании судей.

На заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей 26 ноября рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщила ВККС.

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Хозяйственного суда Черниговской области Демидовой Марии Александровны в Хозяйственный суд города Киева.

В Высший совет правосудия Комиссия внесет представление с рекомендацией о досрочном завершении командировки судьи Салтовского районного суда города Харькова Ермак Натальи Валентиновны в Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области.

Также в связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки в суде Комиссия внесет представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Терновского городского суда Днепропетровской области Солодовник Ирины Сергеевны в Лозовский горрайонный суд Харьковской области.

