ВРП внесе Зеленському подання про призначення Уляни Пляцко на посаду судді Господарського суду Закарпатської області

Рішення про внесення подання про призначення судді ВРП ухвалила 27 листопада.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 27 листопада, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президентові України Володимиру Зеленському про призначення Пляцко Уляни Михайлівни на посаду судді Господарського суду Закарпатської області. Про це повідомила ВРП.

Раніше Вища рада правосуддя повідомляла про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів.

Додамо, упродовж січня – жовтня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення 110 кандидатів на посади суддів, з них:

до місцевих загальних судів — 52 суддів;

до місцевих господарських судів — 3 суддів;

до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;

до апеляційних загальних судів – 15 суддів;

до апеляційних господарських судів – 18 суддів;

до апеляційних адміністративних судів – 19 суддів;

до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.