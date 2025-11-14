За 10 місяців 2025 року ВРП ухвалила внести Зеленському подання про призначення 110 суддів

Загалом з початку 2025 року Володимир Зеленський підтримав подання ВРП про призначення 45 суддів.

Упродовж січня – жовтня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення 110 кандидатів на посади суддів, з них:

до місцевих загальних судів — 52 суддів;

до місцевих господарських судів — 3 суддів;

до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;

до апеляційних загальних судів – 15 суддів;

до апеляційних господарських судів – 18 суддів;

до апеляційних адміністративних судів – 19 суддів;

до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

Так, Указами Президента України від 23 травня 2025 року №№ 318/2025–332/2025 до місцевих судів призначено 22 судді, Указами Президента України від 3 червня 2025 року №№ 362/2025–378/2025 до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду призначено 23 судді.

