  1. Суд інфо

За 10 місяців 2025 року ВРП ухвалила внести Зеленському подання про призначення 110 суддів

12:59, 14 листопада 2025
Загалом з початку 2025 року Володимир Зеленський підтримав подання ВРП про призначення 45 суддів.
За 10 місяців 2025 року ВРП ухвалила внести Зеленському подання про призначення 110 суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж січня – жовтня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення 110 кандидатів на посади суддів, з них:

  • до місцевих загальних судів — 52 суддів;
  • до місцевих господарських судів — 3 суддів;
  • до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;
  • до апеляційних загальних судів – 15 суддів;
  • до апеляційних господарських судів – 18 суддів;
  • до апеляційних адміністративних судів – 19 суддів;
  • до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

ВРП нагадала, що з початку 2025 року Президент України підтримав подання ВРП про призначення 45 суддів.

Так, Указами Президента України від 23 травня 2025 року №№ 318/2025–332/2025 до місцевих судів призначено 22 судді, Указами Президента України від 3 червня 2025 року №№ 362/2025–378/2025 до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду призначено 23 судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВРП Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]