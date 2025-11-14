  1. Суд инфо

За 10 месяцев 2025 года ВСП принял решение внести Зеленскому представление о назначении 110 судей

12:59, 14 ноября 2025
В целом с начала 2025 года Владимир Зеленский поддержал представления ВСП о назначении 45 судей.
За 10 месяцев 2025 года ВСП принял решение внести Зеленскому представление о назначении 110 судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение января – октября 2025 года Высший совет правосудия принял решения о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении 110 кандидатов на должности судей, из них:

  • в местные общие суды — 52 судьи;
  • в местные хозяйственные суды — 3 судьи;
  • в местные административные суды — 1 судью;
  • в апелляционные общие суды — 15 судей;
  • в апелляционные хозяйственные суды — 18 судей;
  • в апелляционные административные суды — 19 судей;
  • в Высший антикоррупционный суд — 2 судьи.

ВСП напомнил, что с начала 2025 года Президент Украины поддержал представления ВСП о назначении 45 судей.

Так, Указами Президента Украины от 23 мая 2025 года №№ 318/2025–332/2025 в местные суды назначены 22 судьи, Указами Президента Украины от 3 июня 2025 года №№ 362/2025–378/2025 в местные суды и Высший антикоррупционный суд назначены 23 судьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]