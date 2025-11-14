За 10 месяцев 2025 года ВСП принял решение внести Зеленскому представление о назначении 110 судей

В целом с начала 2025 года Владимир Зеленский поддержал представления ВСП о назначении 45 судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение января – октября 2025 года Высший совет правосудия принял решения о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении 110 кандидатов на должности судей, из них:

в местные общие суды — 52 судьи;

в местные хозяйственные суды — 3 судьи;

в местные административные суды — 1 судью;

в апелляционные общие суды — 15 судей;

в апелляционные хозяйственные суды — 18 судей;

в апелляционные административные суды — 19 судей;

в Высший антикоррупционный суд — 2 судьи.

ВСП напомнил, что с начала 2025 года Президент Украины поддержал представления ВСП о назначении 45 судей.

Так, Указами Президента Украины от 23 мая 2025 года №№ 318/2025–332/2025 в местные суды назначены 22 судьи, Указами Президента Украины от 3 июня 2025 года №№ 362/2025–378/2025 в местные суды и Высший антикоррупционный суд назначены 23 судьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.