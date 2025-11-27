ВСП внесет Зеленскому представление о назначении Уляны Пляцко на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области

Решение о внесении представления о назначении судьи ВСП приняла 27 ноября.

В четверг, 27 ноября, Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Пляцко Уляны Михайловны на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области. Об этом сообщила ВСП.

Ранее Высший совет правосудия сообщал о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды.

Добавим, в течение января – октября 2025 года Высший совет правосудия принял решения о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении 110 кандидатов на должности судей, из них:

в местные общие суды — 52 судьи;

в местные хозяйственные суды — 3 судьи;

в местные административные суды — 1 судью;

в апелляционные общие суды — 15 судей;

в апелляционные хозяйственные суды — 18 судей;

в апелляционные административные суды — 19 судей;

в Высший антикоррупционный суд — 2 судьи.

