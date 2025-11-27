Кабмін врегулював роботу парламентського телеканалу: «Рада» працюватиме за новими правилами

Кабмін схвалив проєкт постанови щодо статусу та діяльності телеканалу «Рада».

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт постанови Верховної Ради «Про деякі питання статусу та засад діяльності державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада”». Документ встановлює ключові принципи роботи телеканалу з урахуванням положень Закону «Про медіа» та визначає його основні завдання.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, уряд ухвалив документ, який врегульовує діяльність парламентського телеканалу «Рада».

Статус і редакційна політика

Телеканал висвітлюватиме виключно діяльність Верховної Ради та її комітетів. Створення нових редакційних програм не передбачається.

Державне підприємство з редакційною незалежністю

«Рада» зберігає статус державного підприємства, але отримує гарантії редакційної свободи.

Онлайн-трансляції

Контент телеканалу буде доступний онлайн, що забезпечить ширший доступ громадян до парламентської інформації.

У пояснювальній записці також зазначається, що документ відповідає стандартам Ради Європи.

