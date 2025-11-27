Кабмин урегулировал работу парламентского телеканала: «Рада» будет работать по новым правилам

Кабмин одобрил проект постановления относительно статуса и деятельности телеканала «Рада»

фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины поддержал проект постановления Верховной Рады «О некоторых вопросах статуса и основ деятельности государственного предприятия “Парламентский телеканал “Рада”». Документ устанавливает ключевые принципы работы телеканала с учетом положений Закона «О медиа» и определяет его основные задачи.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, правительство утвердило документ, который регулирует деятельность парламентского телеканала «Рада».

Статус и редакционная политика

Телеканал будет освещать исключительно деятельность Верховной Рады и ее комитетов. Создание новых редакционных программ не предусмотрено.

Государственное предприятие с редакционной независимостью

«Рада» сохраняет статус государственного предприятия, но получает гарантии редакционной свободы.

Онлайн-трансляции

Контент телеканала будет доступен онлайн, что обеспечит более широкий доступ граждан к парламентской информации.

В пояснительной записке также отмечается, что документ соответствует стандартам Совета Европы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.