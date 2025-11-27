Кабмин урегулировал работу парламентского телеканала: «Рада» будет работать по новым правилам
Кабинет Министров Украины поддержал проект постановления Верховной Рады «О некоторых вопросах статуса и основ деятельности государственного предприятия “Парламентский телеканал “Рада”». Документ устанавливает ключевые принципы работы телеканала с учетом положений Закона «О медиа» и определяет его основные задачи.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, правительство утвердило документ, который регулирует деятельность парламентского телеканала «Рада».
Статус и редакционная политика
Телеканал будет освещать исключительно деятельность Верховной Рады и ее комитетов. Создание новых редакционных программ не предусмотрено.
Государственное предприятие с редакционной независимостью
«Рада» сохраняет статус государственного предприятия, но получает гарантии редакционной свободы.
Онлайн-трансляции
Контент телеканала будет доступен онлайн, что обеспечит более широкий доступ граждан к парламентской информации.
В пояснительной записке также отмечается, что документ соответствует стандартам Совета Европы.
