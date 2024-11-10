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Работы с помощью искусственного интеллекта смогут проводить операции — ученые

15:52, 10 ноября 2024
Новый подход может помочь хирургам улучшать результаты лечения пациентов.
Работы с помощью искусственного интеллекта смогут проводить операции — ученые
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Работы смогут перенять на себя определенные задачи врачей в ходе операции. При этом им будет помогать искусственный интеллект. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Robotics.

В частности, авторы исследования предлагают использовать подход «Улучшенная ловкость», который может помочь хирургам улучшать результаты лечения пациентов. Он создан на основе последних разработок искусственного интеллекта.

Согласно этому подходу работы будут создавать и размещать цифровые изображения запланированных действий на телах людей. Хирург будет пересматривать, редактировать и утверждать порядок выполнения процедуры роботом.

Указывается, что врачи все чаще используют машины для проведения медицинских заданий, но это преимущественно процедуры, требующие минимального проникновения в организм человека.

Исследователи считают, что их подход сделает возможным использование роботов для наложения швов и обработки ран.

«Проворство хирурга часто отличает хороших хирургов от выдающихся. «Улучшенная ловкость» имеет потенциал поднять хороших хирургов до уровня лучших хирургов, что может поддерживать более быструю и надежную хирургию», – объяснили ученые.

Указывается, что подход может расширить возможности телехирургии, когда врачи дистанционно помогают в проведении вмешательств.

По мнению ученых, квалифицированные медицинские работники могли бы отдаленно давать указания человеку, который на месте руководит роботом.

Пока подход не испытывают в операционных, но планируют в ближайшее время.

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искусственный интеллект ИИ

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