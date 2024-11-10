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Впервые в истории Биткоин достиг отметки в $80 000

14:22, 10 ноября 2024
Цена криптовалюты Bitcoin продолжает расти.
Впервые в истории Биткоин достиг отметки в $80 000
Фото: bangkokpost.com
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Стоимость Биткоина продолжает расти и 10 ноября достигла нового исторического максимума в $80 000 - за день криптовалюта выросла на 4,5%.

Bitcoin увеличил семидневный прирост до более чем 16% после недели, когда СМИ объявили республиканца Дональда Трампа победителем президентских выборов в США.

Напомним, 6 ноября стоимость криптовалюты Bitcoin выросла на 9,26% и достигла нового исторического максимума, достигнув отметки почти в $75 тысяч.

Впервые цена биткоина превысила отметку в $70 тысяч в ночь на 11 марта 2024 года.

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