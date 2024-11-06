Медиа официально объявили Дональда Трампа президентом США

Медиа обновили онлайн-карту, указав, что Дональд Трамп набрал 277 голосов из 270 необходимых.

Медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

Этого Трампу достаточно для победы, ведь минимально необходимой для избрания является поддержка не менее 270 избирателей.

В общей сложности он набрал 70 871 620 голосов избирателей. Тем временем Камала Харрис не набрала большинства в так называемых "шатких штатах".

Напомним по данным FoxNews, Дональд Трамп набрал большинство голосов, обеспечив себе 277 голосов избирателей при необходимых 270.

Таким образом, результаты показали, что бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах президента, обеспечив себе второй срок через почти четыре года спустя после того, как покинул Белый дом.

Отметим, что иностранные лидеры начали приветствовать кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на прошедших 5 ноября выборах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах США.

Поздравление Трампа также опубликовала недавно переизбранная президентом Молдовы Майя Санду.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич также присоединились к поздравлениям.

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой.

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