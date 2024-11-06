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Судья Ирина Блажко временно отстранена от осуществления правосудия

13:23, 6 ноября 2024
Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.
Судья Ирина Блажко временно отстранена от осуществления правосудия
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Судья Октябрьского районного суда города Полтавы Блажко Ирина Алексеевна временно отстранена от правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 6 ноября 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 6 ноября 2024 года, судья Октябрьского районного суда города Полтавы Блажко Ирина Алексеевна отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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суд судья ВСП

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