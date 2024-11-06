Компенсация за моральный вред – кто имеет право

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет особенности компенсации морального вреда.
Отмечается, что процесс возмещения стоимости вещи материального мира относительно прост и понятен – рыночная стоимость испорченного имущества должна быть уплачена его владельцу. Более сложно сформировать цену душевных страданий и справедливо компенсировать причиненный моральный вред.
Таким образом, на возмещение имеет право лицо, если моральный вред заключается в:
Если иное не установлено законом, моральный вред уплачивается денежными средствами, иным имуществом или иным способом.
Размер денежного возмещения определяется судом в зависимости от:
При определении размера возмещения учитываются требования разумности и справедливости.
Следует отметить, что моральный ущерб возмещается независимо от подлежащего возмещению имущественного имущества и не связан с размером этого возмещения. Также она возмещается единовременно, если иное не установлено договором или законом.
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