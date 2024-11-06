Компенсация за моральный вред – кто имеет право

Размер денежного возмещения определяется судом.

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет особенности компенсации морального вреда.

Отмечается, что процесс возмещения стоимости вещи материального мира относительно прост и понятен – рыночная стоимость испорченного имущества должна быть уплачена его владельцу. Более сложно сформировать цену душевных страданий и справедливо компенсировать причиненный моральный вред.

Таким образом, на возмещение имеет право лицо, если моральный вред заключается в:

физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или другим повреждением здоровья;

душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением в отношении его самого, членов его семьи или близких родственников;

душевных страданиях, в связи с уничтожением или повреждением его имущества;

унижении чести и достоинства, а также деловой репутации физического или юридического лица.

Если иное не установлено законом, моральный вред уплачивается денежными средствами, иным имуществом или иным способом.

Размер денежного возмещения определяется судом в зависимости от:

характера правонарушения;

глубины физических и душевных страданий;ухудшение способностей потерпевшего или лишение его возможности их реализации;

степени вины лица, нанесшего моральный вред, если вина является основанием для возмещения, а также с учетом других обстоятельств, имеющих существенное значение.

При определении размера возмещения учитываются требования разумности и справедливости.

Следует отметить, что моральный ущерб возмещается независимо от подлежащего возмещению имущественного имущества и не связан с размером этого возмещения. Также она возмещается единовременно, если иное не установлено договором или законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.