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Будут судить украинца, причастного к похищению и убийству владелицы курортного комплекса в Латвии

18:47, 6 ноября 2024
В суд направлено дело последнего участника преступной группы, которая убила гражданку Латвии.
Будут судить украинца, причастного к похищению и убийству владелицы курортного комплекса в Латвии
Источник фото: gp.gov.ua
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении последнего участника преступной группы, которая участвовала в похищении и убийстве гражданки Латвии. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

Злоумышленнику инкриминируют умышленное убийство по предварительному сговору с целью скрыть другое преступное деяние, незаконное лишение свободы, а также незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 146, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Согласно материалам следствия, пострадавшая владела курортным жилым комплексом стоимостью 3,7 млн евро на побережье Саулкрасты, Латвия. Осенью 2019 года она исчезла после встречи с «клиентом» - гражданином Украины, членом организованной преступной группы. Как выяснилось, организаторами преступления были двое граждан рф, которые проживали в Латвии в статусе беженцев и пытались завладеть ее имуществом. Для этого они привлекли трех украинцев, которые действовали по указанию и приехали в Латвию специально для совершения преступления.

Злоумышленники под предлогом осмотра недвижимости заманили женщину в машину, вывезли за пределы города и, применяя пытки, заставляли передать права на имущество. После отказа женщина была убита.

Для расследования этого преступления создали международную следственно-оперативную группу с участием украинских и латвийских правоохранителей. В основе приговора латвийского суда, который в июне 2024 года приговорил граждан РФ (отца и сына) к 20 годам заключения с последующей депортацией, лежат собранные доказательства.

Расследование в отношении остальных участников группы со стороны Украины завершено: один соучастник уже осужден, дело другого закрыто из-за его смерти. Последний задержанный исполнитель сейчас находится под стражей.

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