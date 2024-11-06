Крупнейшее нидерландское издательство тестирует ИИ для переводов книг на английский язык

Нидерландское издательство внедряет искусственный интеллект для перевода книг на английский.

Фото: GameDev DOU

Нидерландское издательство Veen Bosch & Keuning (VBK), принадлежащее американскому гиганту Simon & Schuster, планирует внедрить искусственный интеллект для перевода книг нидерландских авторов на английский язык. Об этом сообщает The Bookseller.

VBK, которое было приобретено Simon & Schuster в начале этого года, подтвердило, что ведет эксперимент по переводу отдельных книг с помощью искусственного интеллекта. Издательство отмечает, что перевод будет осуществляться с минимальным вмешательством человека, а сама система ИИ не будет использоваться для создания произведений. После машинного перевода запланировано редактирование текста, а авторы должны соглашаться на использование этой технологии.

«Мы работаем над ограниченным экспериментом с некоторыми нидерландскими авторами, чтобы их книги были переведены на английский язык с помощью ИИ. Будет одна фаза редактирования, и авторов попросили предоставить разрешение на это», - поделились в издательстве.

Планируется, что такие переводы будут касаться только тех книг, права на англоязычные издания которых еще не были проданы.

«Мы не создаем книги с помощью искусственного интеллекта, все начинается и заканчивается действиями человека. Переводы еще не запущены», - отметили в VBK.

Однако использование ИИ вызвало обеспокоенность среди переводчиков. Ян Джайлз, председатель ассоциации переводчиков общества авторов (SoA), отметил, что многие переводчики уже потеряли работу из-за автоматизации процесса, а давление со стороны ИИ заставляет некоторых повышать цены на свои услуги.

Переводчица Лиза Франссон также выразила беспокойство относительно влияния ИИ на качество литературного перевода. Она подчеркнула, что каждое слово в книге имеет важное значение, и что автоматизация этого процесса может снизить уровень качества перевода.

Simon & Schuster, которая была приобретена инвестиционной компанией KKR в августе 2023 года, пока не комментирует, будут ли эти эксперименты с переводами через ИИ иметь более широкие последствия для ее бизнеса в Европе.

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