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Найбільше нідерландське видавництво тестує ШІ для перекладів книг англійською мовою

17:35, 6 листопада 2024
Нідерландське видавництво впроваджує штучний інтелект для перекладу книжок на англійську.
Найбільше нідерландське видавництво тестує ШІ для перекладів книг англійською мовою
Фото: GameDev DOU
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Нідерландське видавництво Veen Bosch & Keuning (VBK), що належить американському гіганту Simon & Schuster, планує впровадити штучний інтелект для перекладу книжок нідерландських авторів на англійську мову. Про це повідомляє The Bookseller.

VBK, яке було придбано Simon & Schuster на початку цього року, підтвердило, що веде експеримент з перекладу окремих книг за допомогою штучного інтелекту. Видавництво зауважує, що переклад здійснюватиметься з мінімальним втручанням людини, а сама система ШІ не буде використовуватися для створення творів. Після машинного перекладу заплановано редагування тексту, а автори мають погоджуватися на використання цієї технології.

«Ми працюємо над обмеженим експериментом з деякими нідерландськими авторами, щоб їхні книжки були перекладені англійською мовою за допомогою ШІ. Буде одна фаза редагування, і авторів попросили надати дозвіл на це», - поділились у видавництві.

Планується, що такі переклади стосуватимуться лише тих книг, права на англомовні видання яких ще не були продані.

«Ми не створюємо книжки за допомогою штучного інтелекту, все починається і закінчується діями людини. Переклади ще не запущені», – зазначили у VBK.

Проте використання ШІ викликало стурбованість серед перекладачів. Ян Джайлз, голова асоціації перекладачів товариства авторів (SoA), зазначив, що багато перекладачів вже втратили роботу через автоматизацію процесу, а тиск з боку ШІ змушує деяких підвищувати ціни на свої послуги.

Перекладачка Ліза Франссон також висловила занепокоєння щодо впливу ШІ на якість літературного перекладу. Вона підкреслила, що кожне слово в книзі має важливе значення, і що автоматизація цього процесу може знизити рівень якості перекладу.

Simon & Schuster, яка була придбана інвестиційною компанією KKR у серпні 2023 року, поки що не коментує, чи будуть ці експерименти з перекладами через ШІ мати більш широкі наслідки для її бізнесу в Європі.

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ШІ

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