Судитимуть українця, причетного до викрадення та вбивства власниці курортного комплексу в Латвії

До суду скеровано справу останнього учасника злочинної групи, яка вбила громадянку Латвії.

Джерело фото: gp.gov.ua

Прокурори скерували до суду обвинувального акта стосовно останнього учасника злочинної групи, яка брала участь у викраденні та вбивстві громадянки Латвії. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Зловмиснику інкримінують умисне вбивство за попередньою змовою з метою приховати інше злочинне діяння, незаконне позбавлення волі, а також незаконне зберігання боєприпасів та вибухових речовин (ч. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 146, ч. 1 ст. 263 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, постраждала володіла курортним житловим комплексом вартістю 3,7 млн євро на узбережжі Саулкрасти, Латвія. Восени 2019 року вона зникла після зустрічі з «клієнтом» — громадянином України, членом організованої злочинної групи. Як з’ясувалося, організаторами злочину були двоє громадян рф, які проживали в Латвії в статусі біженців і намагалися заволодіти її майном. Для цього вони залучили трьох українців, які діяли за вказівкою та приїхали до Латвії спеціально для здійснення злочину.

Зловмисники під приводом огляду нерухомості заманили жінку до машини, вивезли за межі міста і, застосовуючи тортури, змушували передати права на майно. Після відмови жінка була вбита.

Для розслідування цього злочину створили міжнародну слідчо-оперативну групу за участю українських і латвійських правоохоронців. В основі вироку латвійського суду, який у червні 2024 року засудив громадян РФ (батька та сина) до 20 років ув’язнення з подальшою депортацією, лежать зібрані докази.

Розслідування щодо решти учасників групи з боку України завершено: одного співучасника вже засуджено, справу іншого закрито через його смерть. Останній затриманий виконавець наразі перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.