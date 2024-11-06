Компенсація за моральну шкоду — хто має право

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює особливості компенсації моральної шкоди.
Зазначається, що процес відшкодування вартості речі матеріального світу відносно простий та зрозумілий – ринкова вартість зіпсованого майна повинна бути сплачена його власнику. Більш складно сформувати ціну душевних страждань та справедливо компенсувати завдану моральну шкоду.
Таким чином, на відшкодування має право особа, якщо моральна шкода полягає у:
Якщо інше не встановлено законом, моральна шкода сплачується грошовими коштами, іншим майном або в інший спосіб.
Розмір грошового відшкодування визначається судом залежно від:
При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
Варто зазначити, що моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування. Також вона відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.
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