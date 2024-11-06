Компенсація за моральну шкоду — хто має право

Розмір грошового відшкодування визначається судом.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює особливості компенсації моральної шкоди.

Зазначається, що процес відшкодування вартості речі матеріального світу відносно простий та зрозумілий – ринкова вартість зіпсованого майна повинна бути сплачена його власнику. Більш складно сформувати ціну душевних страждань та справедливо компенсувати завдану моральну шкоду.

Таким чином, на відшкодування має право особа, якщо моральна шкода полягає у:

фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

душевних стражданнях, у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

приниженні честі та гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Якщо інше не встановлено законом, моральна шкода сплачується грошовими коштами, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування визначається судом залежно від:

характеру правопорушення;

глибини фізичних та душевних страждань;

погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації;

ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Варто зазначити, що моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування. Також вона відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

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