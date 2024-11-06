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Суддю Ірину Блажко тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

13:23, 6 листопада 2024
Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
Суддю Ірину Блажко тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
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Суддю Октябрського районного суду міста Полтави Блажко Ірину Олексіївну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомила ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 6 листопада 2024 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 6 листопада 2024 року, суддю Октябрського районного суду міста Полтави Блажко Ірину Олексіївну відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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суд суддя ВРП

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