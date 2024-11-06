Канцлер Австрии Нехаммер и президент Сербии Вучич поздравили Трампа с победой на выборах в США

Мировые лидеры уже поздравляют Дональда Трампа с победой на выборах США.

Источник фото: Александар Вучич / Х

Мировые лидеры уже поздравляют республиканца Дональда Трампа с победой на выборах США. Напомним, что поздравил Трампа с победой на выборах и Президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что ценит приверженность Трампа подходу «мир через силу» в глобальных делах — и надеется, что это приблизит справедливый мир в Украине.

Также среди лидеров, поздравивших Трампа – канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич.

«Сербия отдана сотрудничеству с США по стабильности, процветанию и миру», - написал Вучич, поздравляя Дональда Трампа с победой.

В свою очередь, Нехаммер отметил, что его страна поздравляем Трампа с победой и с нетерпением ожидает дальнейшего расширения и укрепления трансатлантических отношений.

«Соединенные Штаты являются важным стратегическим партнером Австрии. Мы с нетерпением ждем дальнейшего расширения и укрепления наших трансатлантических отношений, чтобы вместе успешно преодолевать глобальные вызовы», – заявил он.

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