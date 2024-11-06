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Володимир Зеленський та Емануель Макрон привітали Дональда Трампа з перемогою

10:15, 6 листопада 2024
Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах, - сказав Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський та Емануель Макрон привітали Дональда Трампа з перемогою
Фото: РБК-Україна
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Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах у США. 

«Я пам’ятаю нашу чудову зустріч із президентом Трампом ще у вересні, коли ми детально обговорювали стратегічне партнерство Україна-США, План перемоги та шляхи припинення російської агресії проти України.

Я ціную відданість президента Трампа підходу «мир через силу» у глобальних справах. Це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо це в життя», - написав Президент. 

За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

«Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами», - додав Зеленський. 

Президент Франції  Емануель Макрон також привітав Трампа із перемогою на виборах у США. Він заявив про готовність разом працювати.

"Вітаю президента Дональда Трампа. Готові працювати разом, як ми вже робили це протягом 4 років. З повагою та амбіціями, для спільного миру та процвітання", - написав Макрон у соцмережі.

Нагадаємо, за даними FoxNews, Дональд Трамп набрав більшість голосів, забезпечивши собі 277 голосів виборників при необхідних 270. Таким чином, результати показали, що колишній президент США Дональд Трамп переміг на виборах президента, забезпечивши собі другий термін майже через чотири роки після того, як залишив Білий дім.

У Флориді Дональд Трамп вийшов до прихильників після того, як медіа передбачили його перемогу на виборах президента США.

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США вибори

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