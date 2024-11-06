Олександр Сирський розкрив причини Курської операції та втрати ворога

росія втратила більше 20 тисяч осіб на Курському напрямку, – повідомив Сирський.

Джерело фото: ArmyInform

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про стратегічні причини Курської операції та втрати ворога на цьому напрямку, які, за його словами, складають 20 842 осіб. У дописі на Фейсбуці він пояснив, що розвідка ще в травні цього року підтвердила наміри ворога наступати на Сумський напрямок з Курської області, щоб створити «буферну зону» на півночі України. Цей наступ мав стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

«У травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку», — зазначив Сирський. За результатами цієї операції, станом на 5 листопада 2024 року, втрати російських військ на Курському напрямку складають 20 842 особи: зокрема, 7905 ліквідованих, 12 220 поранених та 717 полонених. Також знищено 1101 одиницю ворожої техніки, серед яких 54 танки, 276 броньованих машин, 107 гармат і мінометів, 5 РСЗВ та 659 одиниць автомобільної техніки.

За словами Сирського, наразі росія намагається витіснити українські війська з цієї території, зосередивши на напрямку близько 45 тисяч своїх військових і залучаючи додаткові сили, зокрема з Північної Кореї. Водночас українські Сили оборони продовжують знищувати ворога на його території.

Відзначено понад 2000 українських військовослужбовців, які проявили героїзм та успіхи під час Курської операції, нагородами державного рівня.

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