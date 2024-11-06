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Республіканці в Палаті представників США здобули 192 місця, а демократи – 172

10:13, 6 листопада 2024
Республіканці отримали більшість у Сенаті, але контроль над Палатою представників ще не визначено.
Республіканці в Палаті представників США здобули 192 місця, а демократи – 172
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За результатами виборів до Палати представників США, Республіканська партія здобула 192 місця, а Демократична партія – 172. Для забезпечення більшості в Палаті представників необхідно 218 місць, тому боротьба за контроль над законодавчим органом країни залишається напруженою.

У той же час, як раніше писала «Судово-юридична газета», Республіканці повернули контроль над Сенатом США, здобувши цю палату вперше за чотири роки. Це надає Республіканській партії важливу роль у Вашингтоні, зокрема, у затвердженні кандидатур для майбутнього кабінету президента та у виборі суддів Верховного суду, якщо з'являться вакансії.

Проте контроль над Палатою представників ще не визначено, оскільки понад 100 виборчих округів залишаються без результатів.

Нагадаємо, спікера Майка Джонсона переобрали до Палати представників США.

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США вибори

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