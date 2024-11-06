Республіканці на виборах взяли більшість у Сенаті США, набравши 51 місце

Верхня палата парламенту США -– Сенат – буде за Республіканською партією.

Республіканська партія США здобула контроль над Сенатом, вигравши вибори у Західній Вірджинії та Огайо, що гарантує їй контроль над щонайменше однією палатою Конгресу у наступному році. Це дозволить республіканцям підтримувати потенційне призначення суддів та урядових посадовців, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах, або блокувати ініціативи демократів у разі перемоги Камали Гарріс.

Зокрема, у Західній Вірджинії республіканець Джим Джастіс здобув місце, яке раніше обіймав Джо Манчін, екс-демократ. В Огайо перемогу здобув республіканець Берні Морено, випередивши демократа Шеррода Брауна. Ці перемоги дали республіканцям більшість у Сенаті з принаймні 51 місцем проти 49. Нагадаємо, Сенат є так званою «верхньою» палатою Конгресу США - законодавчого органу. Він складається зі 100 членів. Таким чином, у Республіканської партії вже зараз набирається 51 місце, що становить більшість, і підрахунок ще не закінчено - тобто, вони можуть взяти ще більше місць.

Республіканці також можуть зберегти контроль над Палатою представників. Також на виборах було зафіксовано історичний момент: у Делавері демократ Сара Макбрайд стала першою відкритою трансгендерною особою, обраною до Конгресу США.

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