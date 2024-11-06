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Республиканцы на выборах взяли большинство в Сенате США, набрав 51 место

08:03, 6 ноября 2024
Верхняя палата парламента США -- Сенат - будет за Республиканской партией.
Республиканцы на выборах взяли большинство в Сенате США, набрав 51 место
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Республиканская партия США получила контроль над Сенатом, выиграв выборы в Западной Вирджинии и Огайо, что гарантирует ей контроль над как минимум одной палатой Конгресса в следующем году. Это позволит республиканцам поддерживать потенциальное назначение судей и правительственных чиновников, если Дональд Трамп победит на президентских выборах, или блокировать инициативы демократов в случае победы Камалы Харрис.

В частности, в Западной Вирджинии республиканец Джим Джастис получил место, которое ранее занимал Джо Манчин, экс-демократ. В Огайо победу одержал республиканец Берни Морено, опередив демократа Шеррода Брауна. Эти победы дали республиканцам большинство в Сенате с по крайней мере 51 местом против 49. Напомним, Сенат является так называемой «верхней» палатой Конгресса США - законодательного органа. Он состоит из 100 членов. Таким образом, у Республиканской партии уже сейчас набирается 51 место, что составляет большинство, и подсчет еще не закончен - то есть, они могут взять еще больше мест.

Республиканцы также могут сохранить контроль над Палатой представителей. Также на выборах был зафиксирован исторический момент: в Делавэре демократ Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендерным лицом, избранным в Конгресс США.

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США выборы

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