Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко раскритиковал шутки журналиста Financial Times о солдатах КНДР

Представитель Financial Times заявил, что солдаты КНДР открыли для себя мир фильмов для взрослых.

Северокорейские войска на территории россии во время подготовки к боевым действиям впервые получили доступ в интернету и открыли для себя мир фильмов для взрослых. Об этом журналист Гидеон Рачман, являющийся представителем Financial Times, заявил в соцсети Х.

На его пост обратили внимание в Украине. Так, глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что Financial Times не стоит пытаться хайпировать на теме КНДР и рассказывать об «интернете и порнографии», доступ к которым получили северные корейцы. Он считает, что эта тема не повод для смеха.

«Не смешно, что военные КНДР переброшены в Европу и будут воевать там, где не должны бы, если бы Запад до сих пор показывал силу. Они будут сражаться и их придется убивать, тратя наши ресурсы в то время, пока все крайне обеспокоены.

Не смешно, что, несмотря на такую ​​ситуацию, на Западе шутят и преуменьшают проблему.

Ибо через несколько лет те, кто выживет, научат других в КНДР вместе с российскими инструкторами, и дроны уже полетят в направлении Сеула.

Это все очень грустно, когда вместо адекватной реакции читаешь такую ​​дураку», - подчеркнул он.

Ранее Министр обороны Украины подтвердил первое столкновение ВСУ с военными КНДР.

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