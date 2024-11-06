Спикера Майка Джонсона переизбрали в Палату представителей США

Майк Джонсон получил 86% поддержки в 4-м округе Луизианы.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон одержал победу на выборах в 4-м округе Луизианы, обеспечив себе пятый срок в Конгрессе. Об этом сообщает The Hill.

По результатам подсчета более 90% голосов, Джонсон получил 86% поддержки, обойдя республиканца Джошуа Моротта, который набрал 14%.

Джонсон, республиканец, остается спикером, однако его будущее на этом посту будет зависеть от результатов контроля Республиканской партии над нижней палатой Конгресса. Он заявил о готовности продолжать исполнять обязанности спикера, если республиканцы сохранят большинство, но не раскрыл планов на случай, если партия потеряет контроль.

Его оппонент Джошуа Моротт выступал за отмену Департамента образования и ObamaCare, а также был против иностранной помощи, заявляя о приоритетности внутренних дел США.

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