Гаррис объявили победительницей в ряде штатов США, но она отстает от Трампа

Промежуточные результаты: 230 против 210 голосов в пользу Дональда Трампа.

В Соединенных Штатах Америки начинают поступать первые результаты с участков на президентских выборах в США. Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», выборы президента США проходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.

Так на сегодня известно, что Камала Гаррис имеет 210 голоса избирателей против 230 у Трампа — АР объявила ее победительницей в штатах Орегон и Нью-Мексико, которые дают 8 и 5 голосов соответственно. Также Камале Гаррис отдают победу в Вирджинии и штате Гавайи — это приносит ей еще 17 голосов избирателей и в целом она имеет 210 голосов.

Как стало известно, AР отдает победу Трампу в первом из семи ключевых штатов — Северной Каролине. Таким образом, он получает еще 16 голосов и в общей сложности получает 230.

В «шатких» Аризоне, Джорджии, Вискончине, Мичигане и Пенсильвании еще не определился победитель — по последним подсчетам, там сейчас лидирует Трамп. Из седьмого «шаткого» штата Невада пока нет данных.

Напомним, президентские выборы в США решаются не путем подсчета общенационального количества голосов, а через Коллегию выборщиков, которая превращает выборы в голосование среди 50 штатов, причем 48 штатов отдают все свои голоса выборщиков одному победителю, а в Небраске и Мэне голоса распределяются как по результатам голосования в штате, так и по результатам голосования в округах по выборам в Конгресс. Кандидату необходимо набрать большинство – как минимум 270 из 538 голосов выборщиков, что возможно даже при проигрыше в общенациональном голосовании.

Добавим, что распределение 93 голосов зависит от жителей семи штатов – Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Аризоны, Джорджии, Невады и Северной Каролины. Голоса нескольких тысяч избирателей могут поменять итоги выборов в любую сторону.

Перед началом голосования 5 ноября социологические опросы во всех семи штатах, где идет борьба, показывали практически равное соотношение голосов.

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